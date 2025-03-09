Kişisel bilgileri yasa dışı sorgulayanlara operasyon: 5 gözaltı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı yollarla kişisel bilgileri sorgulayan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 12:57, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 13:05
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların kişisel bilgilerini bir sistem üzerinden yasa dışı yollarla sorgulayan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa Dışı Sorgu Sistemi Tespit Edildi
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün siber devriye faaliyetleri sonucunda, yasa dışı bir sorgu sisteminin kullanıldığı belirlendi. Sistemin, vatandaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasa dışı şekilde sorgulanmasına olanak sağladığı tespit edildi.
5 Farklı Adrese Eş Zamanlı Operasyon
Bu kapsamda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı siber operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere de el konuldu.