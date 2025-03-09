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Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde devam eden otel tadilatı ve inşaatıyla ilgili Marmaris ve Muğla Büyükşehir belediyelerine yazı göndererek, söz konusu yapının İmar Kanunu kapsamında yıkılması talimatını verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 13:18, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 13:28
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Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği, 2022'de Sinpaş Kızılbük isimli turizm tesisine Marmaris Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesinde dava açtı. 19 Kasım 2024'te sonuçlanan davada inşaat ruhsatlarının tamamı için iptal kararı verildi.

Mahkeme Kararının Ardından Yaşananlar

Mahkeme kararı sonrası 9 Aralık 2024'te Marmaris Belediyesi davaya konu olan inşaat ruhsatları üzerinden verilen tadilat ruhsatlarını da iptal etti. Kararın ardından kaçak (ruhsatsız) duruma düşen inşaatlar 11 Aralık 2024'te belediye ekiplerince mühürlendi. Muğla Valiliğine 27 Ocak'ta 3 bin 600 kişinin imzasıyla tesiste inşaatların devam ettiğine dair şikayet dilekçesi sunuldu. İnşaata ait ana yapının 35 yıllık ve depreme dayanıksız olduğu da belirtilen dilekçede, inşaatın durdurulması istendi.

Valilik ve Müdürlük Arasında Gerçekleşen Süreç

Muğla Valiliği de durumu 4 Şubat'ta Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirerek konunun araştırılmasını talep etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 27 Şubat'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesine uyarı yazısı gönderilerek, hukuka aykırı inşa faaliyetiyle ilgili Yasal gereğinin temin edilmesi, yasal gereğinin ilgili belediyece yerine getirilmemesi halinde ise konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması. talimatı verildi.

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