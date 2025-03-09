Liselilerden görme engellilere markette kolaylık sağlayacak uygulama

Amasya Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencileri Berra Başcivan ve Berra Akpınar'ın görme engelli bireylerin market alışverişini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği "Görme Engellilere Markette Kolaylık Projesi", TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda değerler eğitimi alanında birinci oldu.

Proje, 24-26 Şubat tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda gerçekleşen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda sergilendi.

Lise öğrencilerinin geliştirdiği uygulamada görme engelli kullanıcıya, telefon kamerasını tuttuğu reyonlarda ne olduğu sesli olarak anlatılacak, ürüne tuttuğunda da ürün hakkında bilgi vermesi hedefleniyor.

Başcivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeleriyle görme engelli bireylerin markette yardımsız, rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını amaçladıklarını söyledi.

Projeyi görme engelli bir akrabasından yola çıkarak hazırladıklarını ifade eden Başcivan, bu tür bir uygulamaya görme engellilerin ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Böyle bir proje yaptığımız için çok mutluyuz. Projemiz halen gelişmekte. Projemize marka ile fiyat bilgileri de eklemeyi planlıyoruz. Görme engelli, markete girdiği zaman direkt haritalandırma şeklinde reyonlara sesli bir şekilde yönlendirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Berra Akpınar ise görme engelli birey markette mobil uygulamayı açtığında önce reyonların tanıtımının yapılacağını dile getirerek, "Daha sonra ihtiyacı olan reyona gidip ürünleri sesli bir şekilde tanıyor. İhtiyacı olan ürünü alıyor." diye konuştu.

Akpınar, uygulamanın görme engellilerin yardım almadan kısa sürede alışveriş yapmalarını sağlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Görme engelli birey markete girdiği zaman uygulamayı açıyor. Telefonu tuttuğu tarafta eğer manav reyonu varsa uygulama sesli bir şekilde bunu söylüyor. Gıda reyonu varsa söylüyor. İhtiyacı olan reyona gidiyor ve telefonu ürünlere tutuyor. Ürünleri tanımlıyor ve sesli bir şekilde söylüyor. Hangisine ihtiyacı varsa onu alıyor. "

Akpınar, proje üzerinde yaklaşık 7 ay çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Amasya Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri Öğretmeni Proje Danışmanı Hidayet Tereci de öğrencilerin güzel bir projeye imza attıklarını ve ödül aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.