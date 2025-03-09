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Bağırsağında uyuşturucu taşıyan şüpheli Artvin'de yakalandı

Artvin'de jandarma ekipleri, bağırsaklarında 350 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2025 15:44, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 15:46
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Bağırsağında uyuşturucu taşıyan şüpheli Artvin'de yakalandı

Artvin'de bağırsağından 350 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu F.R. (43) gözaltına alındı.

Jandarma Ekiplerinin Dikkatli Takibi

İl jandarma ekipleri, takip ettikleri İran uyruklu şüpheliyi dün saat 02.00 sıralarında Çayağzı Mahallesi'nde durdurdu. Üzerinde yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan F.R., detaylı kontrol için hastaneye götürüldü.

Hastanede Çekilen Tomografi ile Ortaya Çıkan Gerçek

Artvin Devlet Hastanesi'nde tomografisi çekilen şüphelinin bağırsaklarında 10 paket halinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Şüphelinin hayati tehlike oluşturabilecek şekilde sakladığı paketler, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. İncelemede paketlerin içinde toplam 350 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Adli İşlem Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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