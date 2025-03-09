Darbedildikten 1 saat sonra kalp krizinden öldü; 4 tutuklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Mustafa Ayran (60) gittiği restoranın önünde dışardan gelen bir grup tarafından darbedildikten 1 saat sonra kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Ayran'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Olay, 7 Mart'ta Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada darbedildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu. Mustafa Ayhan, 1 saat sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı.

Jandarma Ekiplerinin Çalışmaları

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.