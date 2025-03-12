Pakistan'daki rehine krizi sona erdi: 300'den fazla rehine kurtarıldı

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde dün bir yolcu trenine düzenlediği saldırı sonrası patlak veren rehine krizi sona erdi. Pakistan ordusu, trendeki 300'den fazla rehinenin tamamının kurtarıldığını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 21'inin sivil, 4'ünün askeri personel olduğu belirten ordu, güvenlik güçlerinin 33 saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

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