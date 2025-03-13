Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü 10.03.02025 tarih ve 128329644 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir.

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Birimi olan özel eğitim okullarındaki eğitim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 7 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuru şartlarını taşıyan adaylar için İ Bakanlık Makamının 05.03.2025 tarihli ve E-16915068-020-127546372 sayılı Oluru doğrultusunda Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu düzenlenecektir.

Söz konusu kursa başvuru işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir:

1- Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, rehberlik ile psikoloji alanlarından herhangi birine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olmuş kişilerden özel eğitim okulları ile özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde görev yapanlarla bu kumullarda görev yapmak için sözleşme imzalayıp 14-20 Mart 2025 tarihlerinde görevlendirme onayı alanlar kursa başvuruda bulunabileceklerdir.

2- Başvurular özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon birimi olan özel eğitim okulları üzerinden yapılacaktır. Bu kumullar "MEBBİS Özel Öğretim Kumulları Modülü" altında bulunan ve sadece özel öğretim kuramlarının kullanımına açık olan "Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri" ekranını kullanarak 14 Mart 2025 tarihinde 11:00-23:59 saatleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Başvuru somasında görevlendirme onayı olmayan adayların 14-20 Mart 2025 tarihleri arasında görevlendirmelerinin yapılması gerekmekte olup adayların görevlendirme onaylarına "Bakanlıkça düzenlenen Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na katılmak şartıyla" şerhi düşülecektir.

3- Kurumlar "Özel Öğretim Kurumlan Modülü" altındaki "Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri" bölümünden adayın başvurusunu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan "Hizmet İçi Eğitim Başvuru Formu" bölümünden rapor çıktısı alacaklardır. Daha soma adayların görevlendirme onayı, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopisi de onaylanarak ilgili belgeler 21 Mart 2025 mesai bitimine kadar başvurunun yapıldığı il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

4- Adayların belgeleri il milli eğitim müdürlüklerinde özel öğretim şube sorumlusu ile müdür yardımcısı/şube müdürü ile şef ya da memurdan oluşan komisyon tarafından incelenerek gerekli şartları taşıyan adayların başvurusu "MEBBİS Özel Öğretim Kurumlan Modülü" altında bulunan "Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri-İl Aday Başvuru Onay İşlemleri" ekranından en geç 28 Mart 2025 öğlen saat 12:00 ye kadar onaylanacaktır. Başvuru belgeleri il milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

5-Teorik eğitim sonunda başarılı olan adaylar 80 saatlik uygulamalı eğitimini sözleşme imzaladıkları kumullarda tamamlayacaklardır. Kursiyerler uygulama eğitimini tamamladıkları belgeyi il milli eğitim müdürlüğü öğretmen akademisi şubelerine ibraz edip kurs belgelerini dijital ortamda alabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen eğitimlerden teorik bölümünün Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca uzaktan öğretim yoluyla, uygulamalı kısmının ise adayların sözleşme imzaladığı kumullarda bu alanda yeterliliği olan öğretmenlerin gözetiminde yüz yüze yapılması ve eğitimler sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlenmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

1- Uygulama Takvimi (1 Sayfa)2- Faaliyet Tablosu (1 Sayfa)

Ahmet KANDEMİR