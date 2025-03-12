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Öğretmenin Hızlı Müdahalesi Çocuğun Hayatını Kurtardı

Diyarbakır Silvan'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenci, öğretmenin hızlı müdahalesiyle hayata döndü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 21:28, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 21:59
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Öğretmenin Hızlı Müdahalesi Çocuğun Hayatını Kurtardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde okulda nefes borusuna şeker kaçan çocuk, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

Silvan'da Olayın Gelişimi

Silvan'da Milli Egemenlik İlkokulu'nda teneffüste 1. sınıf öğrencisinin boğazına şeker kaçtı. Çocuğun o sırada koridorda olan sınıf öğretmeni Tuncay Karakuş'a boğazını işaret etmesiyle öğretmen, Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı. Sınıf Öğretmeni Karakuş'un çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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