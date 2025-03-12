Öğretmenin Hızlı Müdahalesi Çocuğun Hayatını Kurtardı
Diyarbakır Silvan'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenci, öğretmenin hızlı müdahalesiyle hayata döndü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 21:28, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 21:59
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde okulda nefes borusuna şeker kaçan çocuk, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Silvan'da Olayın Gelişimi
Silvan'da Milli Egemenlik İlkokulu'nda teneffüste 1. sınıf öğrencisinin boğazına şeker kaçtı. Çocuğun o sırada koridorda olan sınıf öğretmeni Tuncay Karakuş'a boğazını işaret etmesiyle öğretmen, Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı. Sınıf Öğretmeni Karakuş'un çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.