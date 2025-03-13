AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'nin 6 partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 07:30, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 07:34
Anayasa Mahkemesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi, Genç Parti, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Parti, İşçinin Kendi Partisi ile Adalet Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
6 Siyasi Partinin Mali Denetim Kararları Yayımlandı
Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Denetim Yılları ve Partiler
- Milliyetçi Hareket Partisi ve Merkez Parti: 2019
- Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi: 2020
- Genç Parti: 2019 ve 2021
Veriler Doğru ve Uygun Bulundu
Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.