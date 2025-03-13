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Öğrenci servisi ticariye çarptı: 8'i Çocuk 10 Yaralı

Fatsa'da öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı. 8'i çocuk, toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 15:41, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 15:43
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Öğrenci servisi ticariye çarptı: 8'i Çocuk 10 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i çocuk olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Ayazlı Mahallesi'nde A.Y. idaresindeki 52 ACD 242 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Ş. yönetimindeki 52 S 3074 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.

Kaza Detayları ve Yaralılar

Kazada, servisin sürücüsü, 8 anaokulu öğrencisi ve servis personeli Merve Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Süreci

Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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