Gazeteci İsmail Saymaz'a Ev Hapsi Verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan gözaltına alındı. Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

Öte yandan, İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da adliyeye geldi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Şule Aydın, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan da İsmail Saymaz'a destek için adliyede bekliyor. Saymaz ifadesinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmişti.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu belirlenmişti.

Soruşturmada şüphelinin, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı'nda aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı anlaşılmıştı. Savcılık Saymaz hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçuna ilişkin gözaltı kararı vermişti.