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Meteoroloji'den 21 Mart 2025 İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

21 Mart 2025 hava durumu raporunda, Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 08:20, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 08:22
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Meteoroloji'den 21 Mart 2025 İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025 hava durumu tahminlerini yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağmur, sağanak ve kar yağışı görülecek. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

21 Mart 2025 Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Yağış beklenen bölgeler arasında özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri yer alıyor. Bu bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Şekli

Yağışların şekli bölgelere göre değişiklik gösterecek. Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin'de yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer yağış alan bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Rüzgar ve Sıcaklık Durumu

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden eseceği, Güneydoğu Anadolu'da ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz'de rüzgarın kuvvetli esmesi ve yer yer kısa süreli fırtınaya (40-70 km/saat) dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarıları

Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

  • Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.
  • Bilecik çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
  • Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ege

  • Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
  • Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
  • Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

Akdeniz

  • Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
  • Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esebilir.

İç Anadolu

  • Bölgenin doğusunda aralıklı kar yağışı tahmin ediliyor.
  • Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Batı Karadeniz

  • Bölge genelinde aralıklı yağışlı hava hakim olacak.
  • Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
  • İç kesimlerde kar yağışı görülebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Bölge genelinde aralıklı yağışlı hava hakim olacak.
  • Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
  • İç kesimlerde kar yağışı görülebilir.

Doğu Anadolu

  • Bölgenin geneli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.
  • Ardahan, Kars gibi bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

  • Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • Diyarbakır gibi bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.


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