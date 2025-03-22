Sağlık Bakanlığı Eczacı Kar Oranlarını Yeniden Düzenliyor

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında kur güncellemelerine bağlı olarak yaşanan artışlar eczacıların kar oranlarına da yansıtılacak. Bu düzenleme, eczacıların gelir kaybı yaşamasını önleyecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel avro kuru değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncellendiği belirtildi.

Güncelleme Süreci ve Kapsamı

Açıklamada, güncellemenin bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapıldığı ve güncel değerin diğer ülkelerde olduğu gibi bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiği ifade edildi. Bu düzenlemenin sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsadığı belirtildi.

Eczacıların Karlılık Oranları

Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığı için eczane kar baremlerinin sabit kaldığı ifade edildi. Bu nedenle birçok ilaç üst bareme geçerek düşük karlılık oranıyla satılıyordu. Eczacıların karlılık dilimlerinin, birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18 ve üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak uygulandığı aktarıldı.

Yeni Düzenlemenin Avantajları

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtildi. Eczacıların karlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek.



