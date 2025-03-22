Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yakaladıkları zanlı O.S'nin jandarmadaki işlemlerini tamamladı. Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalanan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından hızlı bir şekilde adli makamlara teslim edildi. Olay, 1. derece askeri yasak bölgede gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sayesinde zanlı O.S'nin planları bozuldu.

Zanlının Adli Süreci

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.S, Edirne Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı. Bu olay, güvenlik güçlerinin sınır bölgelerindeki etkin kontrolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik güçleri, sınır bölgelerinde etkin bir kontrol sağlıyor.

Adli süreç hızlı ve etkili bir şekilde yürütüldü.

Olay, güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sayesinde çözüldü.



