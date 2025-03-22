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Elazığ'da Yüksek Faizle Borç Veren 2 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da yüksek faizle borç verip, borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına el koyan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde çek ve senetler ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2025 13:54, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 13:55
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Elazığ'da Yüksek Faizle Borç Veren 2 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da yüksek faizle senet karşılığı verdikleri borcu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarına el koyan 2 şüpheli tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen "Tefecilik", "Gasp", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, ekonomik sıkıntı yaşayan kişileri yüksek faizle borçlandıran, teminat olarak senet alan ve ödeme yapamayanların mal varlıklarına el koyarak mağdur eden 2 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin Evinde Ele Geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde birçok çek, senet, dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca ve 29 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bu tür suçların önlenmesi adına yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Suçların Önlenmesi İçin Alınabilecek Önlemler

  • Yüksek faizle borçlanmaktan kaçının.
  • Yasal olmayan yollarla borç verenlere karşı dikkatli olun.
  • Herhangi bir tefecilik veya gasp olayına maruz kalmanız durumunda hemen yetkililere başvurun.


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