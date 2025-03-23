İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: 22 Tutuklama Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, 10 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İmamoğlu ve Ekibi Hakkında Tutuklama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Murat Ongun, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklanmalarına karar verildi. Bu isimler arasında yer alan diğer kişiler ise şöyle: Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz.

Serbest Bırakılan Şüpheliler

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü gibi isimler bulunuyor. Diğer serbest bırakılan kişiler ise Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın ve Yusuf Yüce olarak açıklandı. Bu kişilere yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şartı getirildi.Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçlamasından tutuklandığı belirtilirken, diğer şüphelilere yönelik sorgu işlemlerine devam edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte yaşanan gelişmelerin kamuoyunda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.