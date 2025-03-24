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Kocaeli'de Göstericilere Müdahale; En Az 50 Gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen grubun protestosu polis müdahalesiyle sona erdi, 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mart 2025 07:27, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 07:35
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Kocaeli'de Göstericilere Müdahale; En Az 50 Gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek isteyen bir gruba polis müdahale etti.

Müdahalenin ardından grup dağıldı ve 50'nin üzerinde gösterici gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli genelinde de 51 noktada ön seçim ve dayanışma sandığı kuruldu.

Oy verme ve sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan İzmit İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan gruba seslenen CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 254 bin 64 kişinin seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini açıkladı.

Daha sonra grup, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürümek ve slogan atmak istedi. Ancak polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) kullanarak gruba müdahale edip biber gazı sıktı. Grup dağıtılırken, 50'nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

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