Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Yerel yönetimler", İYİ Parti'nin "Yargı", DEM Parti'nin "Demokratik siyaset", CHP'nin "Son günlerdeki gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkileri" ve AK Parti'nin "Genel Kurul'un çalışma saatlerinin ve gündeminin belirlenmesi" konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Gazetecilerin Tutuklanması

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlatılan gösteriler sonrasında bazı gazetecilerin de tutuklandığını hatırlattı. "Gazetecileri tutuklamayın, gazetecilik görevlerini yapsınlar. Televizyonları kapatmayın, gazeteleri kapatmayın ki bunlar faaliyetlerini sürdürsünler. Yarın beraat ettikleri zaman telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkıyor ve ardından da Türkiye, yurt dışında da ciddi şekilde itibar kaybediyor." dedi.

Polisin Orantısız Gücü

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye'nin çok önemli günlerden geçtiğini ve önemli bir demokrasi sınavı verdiğini söyledi. Kocamaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlatılan gösterilerde vatandaşların, polisin orantısız güç ve sert müdahalesine maruz kaldığını savundu.

Yolsuzluklarla Mücadele

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, bazı belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına değinerek, "Amaç gerçekten yolsuzluklarla mücadele mi, yoksa muhalefetin sesini kısmak, sopayla hizaya getirmek mi? Eğer gerçekten yolsuzlukla mücadele etmek istiyorsanız, buyurun gelin Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Cizre ve İdil'den başlayalım." dedi.

Atatürk'ün İdam Fermanı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 1920 tarihli Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için çıkarılan idam fermanının orijinal metni olduğunu söylediği çerçevelenmiş bir metinle kürsüye çıktı. "İktidar sahipleri, iktidar gücünü arkasına vererek Nemrut Mustafa Paşa'ya mahkeme kurdurmuş, onu yargılatmış ama halkın gücünü arkasına alan Mustafa Kemal Paşa bu ülkeyi kurmuştur." ifadelerini kullandı.

Saraçhane'deki Gösteriler

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem de Saraçhane'deki izinsiz gösterilerdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri kınadı. Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu, vatandaşların kanunlarla belirlenmiş gösteri ve yürüyüş hakları bulunduğunu belirten Erdem, "Ancak mevzuata aykırı hareket ederek, illegal örgütleri de işin içine çeken eylemler ülkemizin geleceğine zarar vermektedir. Sorumluluk sahibi olanlar, sorumluluğunun gereğini yapmalıdır." diye konuştu.

Genel Kurul Çalışma Takvimi

Genel Kurulda AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriyle Genel Kurul'un çalışma günleri ve saatleri belirlendi. 8 Nisan Salı'dan başlayarak çeşitli tarihlerde çalışacak olan Genel Kurul'da "İklim Kanunu Teklifi" gibi önemli konular görüşülecek.

8 Nisan Salı

9 Nisan Çarşamba

10 Nisan Perşembe

15 Nisan Salı

16 Nisan Çarşamba

17 Nisan Perşembe

22 Nisan Salı

24 Nisan Perşembe

29 Nisan Salı

30 Nisan Çarşamba

Ayrıca Genel Kurul, 15 Nisan Salı, 16 Nisan Çarşamba, 17 Nisan Perşembe, 22 Nisan Salı, 24 Nisan Perşembe, 29 Nisan Salı ve 30 Nisan Çarşamba günlerinde saat 24:00'e kadar çalışacak.

Genel Kurulda daha sonra emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.