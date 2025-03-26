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Yerlikaya'dan yasa dışı eylemlere karşı görev yapan güvenlik güçlerine tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı eylemlere karşı görevini özveriyle yapan valileri, emniyet müdürlerini ve polis memurlarını tebrik etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 07:26, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 07:33
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Yerlikaya'dan yasa dışı eylemlere karşı görev yapan güvenlik güçlerine tebrik

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveriyle gerçekleştiren başta İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız olmak üzere valiler ile emniyet müdürlerinin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Her türlü provokasyona sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden polisler ile iftihar ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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