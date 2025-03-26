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Altın rekor seviyeye yakın seyrini sürdürüyor

Altın fiyatları, ABD tüketici güvenindeki düşüşle rekor seviyelere yakın seyrediyor. ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes anlaşması, altın piyasalarında farklı tepkilere yol açtı.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 26 Mart 2025 09:46, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 09:54
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Altın rekor seviyeye yakın seyrini sürdürüyor

Altın, ABD Tüketici Güveninin Düşmesiyle Rekora Yakın Seyrini SürdürüyorKülçe altın, önceki seansta yüzde 0,3 artış kaydettikten sonra ons başına 3.021 dolara yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. ABD tüketici güveni, ticaret savaşlarının tırmanması ve fiyatların yükselmesi nedeniyle Mart ayında son dört yılın en düşük seviyesine gerileyerek, altının güvenli liman olarak cazibesini artırdı.

ABD, Rusya ve Ukrayna Ateşkes Anlaşması

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de bir ateşkes anlaşmasına vardığını duyurdu. Kremlin, açıklamayı doğruladı ancak anlaşmanın, tarım ihracatında yer alan banka ve şirketlere yönelik yaptırımların kaldırılması koşuluna bağlı olduğunu belirtti.

Jeopolitik Gelişmeler ve Altın Fiyatları

Avrupa'daki çatışmaların azalması, altın için olumsuz bir gelişme olarak görülse de, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından bu yana değişen jeopolitik ortam, birçok yatırımcıyı endişelendiriyor. Ayrıca, ticaret tarifelerinin uygulanması, 2024'te yüzde 25'in üzerinde değer kazanan altının bu yıl şimdiye kadar yüzde 15 artmasına neden oldu.

Singapur saatiyle 08:19 itibarıyla, altın ons başına 3.021,71 dolara yükselerek geçen hafta ulaştığı 3.057,49 dolarlık zirveye yakın seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yatay kaldı. Gümüş biraz değer kaybederken, platin ve paladyum sabit kaldı.

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