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Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak

Bakan Işıkhan, kanser hastalarının tedavi süreçlerinde finansal destek sağlandığını ve tedavi masraflarının karşılandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 14:15, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 14:57
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Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza yönelik destekleyici açıklamalarda bulundu. "Kanserle mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Radyoterapi, kemoterapi ve radyo izotop tedavilerinde ilave ücret almıyoruz" diyerek, bu konuda devletin desteğini vurguladı.

Ulusal Kanser Haftası'nda Sosyal Medya Açıklaması

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, kanser hastalarına yönelik sunulan hizmetlerden bahsetti. Bu kapsamda, geri ödeme listemizde yer alan ilaçlar ile hastalarımıza destek sağlandığını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası ile Koruma

Genel Sağlık Sigortası kapsamında kanser hastalarının korunduğunu hatırlatan Işıkhan, bu sayede gerekli olan sağlık hizmetlerine erişim imkanı sağlandığını ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesinde yer alan yurt içi 812 ve yurt dışı 91 kanser ilacı ile hastalarımızın tedavi süreçleri desteklenmektedir.

  • Tedavi giderlerinin tamamı karşılanmakta olup, tedavileri sırasında oluşan masraflar ödenir.
  • Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol, gündelik ve refakatçi giderleri karşılanır.
  • Kanser tedavisinden (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ilave ücret alınmaz.
  • Sigortalının hastalık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
  • Maluliyet talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak kaydıyla talebe istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, kanserle mücadelede devletin sunduğu imkanları bir kez daha gözler önüne serdi.

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