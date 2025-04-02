Türkiye, AB çatısı altında yürütülen gıda güvenliği kampanyasına katıldı

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin (EFSA), tüketicilerin gıda konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri amacıyla uyguladığı "Safe2Eat" kampanyasına dahil oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda sadece AB üyesi ülkelere açık olan, bu yıldan itibaren aday ülkelerin de yer alabildiği iletişim kampanyasıyla tüketicilere, gıda konusunda bilimsel verilere dayalı güncel bilgilerle yol gösterilmesi amaçlanıyor.

2020 yılından beri uygulanan kampanyayla tüketicilerin bilinçli tercih yapmalarının sağlanması ve gıda israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Avrupa genelinde geçen yıl hedef kitlenin yüzde 45'inden fazlasına ulaşan "Safe2Eat" kampanyası kapsamında, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden verilen mesajlarla 50 milyondan fazla Avrupalı tüketicinin, gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesi sağlandı.

Kampanya, tüketicilerin satın alma tercihinde bulunurken "gıda güvenilirliğini ön planda tutma" yönünde davranış değişikliğine gitmelerine neden oldu.

Avrupalı tüketiciler kampanya sayesinde gıda güvenilirliği konusunda daha anlaşılır ve net bilgilere sahip olduklarını, olası risklerin önlenmesine yönelik de bilgi düzeylerinin arttığını aktardı.

- Yıl boyu etkinlikler düzenlenecek

Bu yılki "Safe2Eat2025" kampanyasında Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İtalya, Karadağ, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Makedonya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya ve Yunanistan ile birlikte Türkiye de katılımcı ülke olarak yer aldı.

Kampanya doğrultusunda yıl boyu hem AB düzeyinde hem de katılımcı ülke bazında geniş kapsamlı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kampanyanın resmi internet sitesi üzerinden verilecek mesajlarla tüketicilerin duyarlılıklarının artırılması planlanırken, hazırlanacak eğitim materyalleriyle de bilgilendirilmeleri hedefleniyor.

Sosyal medya kampanyaları ile "#Safe2EatEU" etiketi kullanılarak tüketiciler arasında etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.