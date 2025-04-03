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Kaymakcı'dan AB'ye Sert Tepki: Yargı Bağımsızlığına Saygı Gösterin

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarını kınayarak, "AB'nin yargı bağımsızlığını zayıflatacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez" dedi. Kaymakcı, AP'nin mantık dışı ve popülist tutumlarını da eleştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 20:29, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 20:31
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Kaymakcı'dan AB'ye Sert Tepki: Yargı Bağımsızlığına Saygı Gösterin

Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul'un Türkiye'ye yönelik açıklamalara tepki göstererek, "AB'nin ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zaafa uğratacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez" dedi.

AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Fransa'nın Strazburg kentinde 31 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) tarihli Genel Kurul toplantısında Türkiye'ye yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Kaymakcı, "AB'nin içinde bulunduğu bu güç dönemde, AP'nin kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde olmasını garipsiyoruz. Temsil kabiliyeti ve meşruiyeti giderek azalmakta olan Avrupa Parlamentosu'nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da kaygı vericidir. Nitekim söz konusu toplantılar, Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen her kesimden aşırıcı ve ırkçı kesimlere imkan sunmuştur" dedi.

Toplantılardan birinde konuşan Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos'un Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal ettiği yönündeki açıklamasına değinen Kaymakcı, "AP içindeki bazı kesimleri tatmin etmeyi hedefleyen, siyasi güdülerle atılmış, popülist bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Komiser Kos'un Türk yargısını etkilemeye uzanan bu hatalı tutumu, Avrupa Komisyonu'nun tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmamaktadır. Her halükarda, AB'nin ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zaafa uğratacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez. Fransa ve Romanya gibi bazı AB üyesi ülkelerdeki yargı süreçlerine dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan bazı kesimlerin, Türkiye'de henüz sonuçlanmamış bazı hukuki süreçlerle alakalı görüş dile getirmesi çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktır" dedi.

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