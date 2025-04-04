İletişim Başkanı Altun'dan Hacıyev'in babası için taziye mesajı

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ferhad Hacıyev'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, Hikmet kardeşime, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.