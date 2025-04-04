İletişim Başkanı Altun'dan Hacıyev'in babası için taziye mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in vefat eden babası Ferhad Hacıyev için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 07:21, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 08:01
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ferhad Hacıyev'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, Hikmet kardeşime, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.