Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen hasta taşıyan ambulans ile otomobil, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolu Aspendos Kavşağı'nda çarpıştı.

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