Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
'Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır'
'Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır'
Boykotlar: Toplumsal değişim mi, Siyasi kutuplaşma mı?
Boykotlar: Toplumsal değişim mi, Siyasi kutuplaşma mı?
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak
20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
e-YDS sonuçları açıklandı
e-YDS sonuçları açıklandı
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı
Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı
Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı
Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiası
Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiası
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
AK Parti MYK'da İmamoğlu ve Özel'in Çağrıları Tartışılacak
AK Parti MYK'da İmamoğlu ve Özel'in Çağrıları Tartışılacak
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde yeni aşama
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde yeni aşama
Bakan Uraloğlu'ndan 'trafik güvenliği'ne yönelik paylaşım
Bakan Uraloğlu'ndan 'trafik güvenliği'ne yönelik paylaşım
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Abu Dabi'de düzenlenecek Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'ne katılacak ve önemli ekonomik görüşmeler yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 09:36, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 09:38
Yazdır
Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi ziyaret edecek. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bakan Bolat, Abu Dabi temasları kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'nin (Annual Investment Meeting-AIM) açılış törenine katılacak ve "Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Yabancı Yatırım" başlıklı liderler oturumunun açılış konuşmasını yapacak. AIM Kongresi kapsamında Abu Dabi'de bulunan Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile ikili ticaret, yatırım ve müteahhitlik konularının ele alınacağı ikili görüşme gerçekleştirecek Bolat, AIM Global Vakfı Başkanı Davud El Shezawi'yi kabul edecek.

Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantıları

Bakan Bolat ve BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Tani Ahmed Al Zeydi eş başkanlıklarında Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem ile Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) 1. Dönem Ortak Komitesi toplantıları da gerçekleştirilecek. Ortak komite toplantıları çerçevesinde ikili ticaret, KEOA, yatırım, müteahhitlik, ticaretin finansmanı, hizmet sektörleri, gümrük alanları, yeşil dönüşüm ve üçüncü ülkelerde işbirliği konuları ele alınacak. Bakanlar tarafından Türkiye-BAE JETCO ve KEOA Ortak Komitesi mutabakat zabıtları imzalanacak.

Yuvarlak Masa Toplantıları ve İş Dünyası Görüşmeleri

Ziyarette her iki ülkenin önde gelen firmalarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı da düzenlenecek. Burada bakanlar tarafından iş dünyasının talep ve önerileri ele alınacak. Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çatısı altındaki Dünya Türk İş Konseyinin organizasyonuyla BAE'de yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

Hedef: 40 Milyar Dolarlık İkili Ticaret

BAE ile ikili ticaret hacmi geçen yıl 16 milyar doları aştı. Ticaret hacmi, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 4,8 milyar dolara ulaştı. İkili ticaretin 1 Eylül 2023 itibarıyla yürürlüğe giren KEOA ile 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. Türk müteahhitlik firmaları tarafından BAE'de bugüne kadar 17,7 milyar dolar değerinde 149 proje üstlenildi. BAE, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 10. ülke konumunda. BAE ile ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin ticarete yansıtılması ile firmalar arasındaki işbirliği ve ortaklıkların artırılarak devam ettirilmesi amaçlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber