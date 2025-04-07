Altının kilogram fiyatı 3 milyon 784 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 699 bin lira, en yüksek 3 milyon 814 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 784 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 572 milyon 806 bin 944,17 lira, işlem miktarı ise 1.485,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 888 milyon 252 bin 261 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: