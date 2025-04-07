Tokat'ta Öğretmenlerden Hayat Kurtaran Müdahale

Tokat'ın Erbaa ilçesinde boğazına kalem parçası kaçan ilkokul öğrencisi, iki öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtuldu. İlçedeki Kemal Kıvırcıoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi M.A.G'nin sınıf teneffüs sırasında boğazına kalem parçası kaçtı. Arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okul öğretmenleri Nuri Erdönmez ve Gülsüm Özyurt, çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun nefes almakta zorlandığı görülürken iki öğretmenin, Heimlich manevrası yaparak çocuğu kurtarması yer aldı.