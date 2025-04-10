İşte norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri için oluşturulan ilçe grupları

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.03.2025 tarih ve 129901733 sayı yazısı ve ekindeki İhtiyaç Ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu (Nisan 2025) doğrultusunda; Tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin atamaları aynı ilçe grubu içerisinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı düşük olandan başlayarak valiliklerce resen yapılacak. Buna rağmen atanamayan öğretmenler ilçe grubu dışına resen atanmayacak. Bu konudaki geniş haberimiz için tıklayınız.

İşte bu haberimizde yer verdiğimiz ilçe gruplarıyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.04.2025 tarih ve 130268099 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verildi;

"18 Ekim 2024 tarihli ve 32696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde; "İlçe grubu: İllerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkanları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu,... ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'in "İlçe gruplarının oluşturulması" başlıklı 13 üncü maddesinde; "(1) İlçe grubu belirleme komisyonu, il milli eğitim müdürü başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinden oluşur.

(2) İlçe grubu belirleme komisyonu ilçelerin coğrafi özellikleri ve ulaşım imkanlarını dikkate alarak ilçe gruplarını oluşturur. Oluşturulan ilçe grupları Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede valiliklerde oluşturulan komisyon tarafından belirlenen ilçe grupları ile bağımsız ilçeler Ek'te sunulmuştur.

Olurlarınıza arz ederim."

İŞTE İL İL İLÇE GRUPLARI;

Ahmet KANDEMİR