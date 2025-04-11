İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

Hakkında açılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraberindeki 6 kişi ile 'ihaleye fesat' karıştırdığı iddiasıyla hakkında açılan dava bugün İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 9'uncu kez görüldü. Duruşmaya sanık avukatları ve çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili isim katıldı.

Dava dosyasının 10 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olması nedeniyle savcılık tarafından mahkemeye mütalaa sunulmadı. Hakim tarafından, 'Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönüşüne ve dosya aslı döndükten sonra dosyanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine' kararı verildi.