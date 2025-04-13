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Çocukları Koruma İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri Geliyor

Sosyal medyada çocuğa karşı cinsel saldırı "ağırlaştırılmış suç" kapsamına alınacak: Oyunlarda yaş sınırlaması yapılacak ve "chatbox" (mesajlaşma) gibi özellikler çocuklara kapatılacak. İnternete video yüklerken akıllı işaretleme zorunlu olacak, videolarda 7, 18 gibi yaş işaretlemelerine yer verilecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 09:07, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 09:08
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Çocukları Koruma İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışmaları süren sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenleme öncelikli olarak 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlayıp 13 yaş altına ise yasaklamayı öngörürken diğer detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklikler

Buna göre sosyal medyada çocuk istismarına geçit verilmemesi için Türk Ceza Kanunu'nun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların çocuklara karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış cezalarla yaptırıma bağlanması sağlanacak.

Oyun ve Videolara Yaş Sınırı

Oyun platformlarında çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacak. Özellikle oyunlarda yaş sınırlamaları yapılması ve **chatbox** (mesajlaşma) gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak. Ayrıca Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda, içerik yükleyicilerin yükleme sırasında yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşması sağlanacak.Örneğin, YouTube'da olduğu gibi içeriklerin **"Çocuklara Özel"**, **"Çocuklara Özel Değil"** şeklinde kategorize edilmesi zorunlu hale getirilecek. İnternette yer alan videoların televizyonlardaki akıllı işaretlerde olduğu gibi "18", "7" gibi yaş sınıflandırmaları ile etiketlenmesi bir standart haline getirilecek. Dijital bağımlılığın fiziksel sağlığı olumsuz etkilediği ve bu etkinin nesiller boyunca aktarılabildiği gerçeğinden yola çıkılarak dijital bağımlılık ve siber zorbalık gibi sorunlarla mücadele için Ruh Sağlığı Yasası hazırlanacak.

Ailelerin Dijital Rehberi Mobil Uygulamada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve babaların çocuk yetiştirme sürecinde destek alabileceği **"İlk Öğretmenim Ailem"** adlı mobil uygulamayı hizmete sundu. Uygulama, gebelikten ilkokula kadar olan süreçte ebeveynlere rehberlik etmeyi amaçlıyor. Uygulamada gebelikte günlük yaşam, bebeğin gelişimi, uyku düzeni, güvenli bağlanma, pozitif disiplin ve mahremiyet gibi konularda videolu anlatımlarla bilgiler sunuluyor. **"Baba Oluyorum"** bölümüyle babalara özel içerikler de yer alıyor. Ayrıca anne-babalar, uzmanlara anlık olarak soru sorarak danışmanlık hizmeti de alabiliyor.

Ebeveynlere Çocuk Fotoğrafı Sınırlaması

Ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyetine saygılı olması gerektiği ve çocuklarıyla ilgili bilgileri sosyal medyada paylaşması (**sharenting**) konusunun üzerinde durulacak ve ailelere eğitimler verilecek. Çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin dijital dünyadaki risklere karşı korunabilmesi için dijital-okuryazarlık çalışması sil baştan yenilenecek.

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