Görüntüler tepki çekmişti: Ünlü rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, vesayetini alan anne ve babasını tehdit etti. Babası Gazi Arslan'ı darp ettiği görüntüleri yayınladı.

Ünlü rapçiye görüntüler sonrası tepki yağdı.

Salvo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.