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LGS başvuruları için son gün yarın

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başvuruları yarın sona eriyor. Başvurular, 17 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 15:08, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 15:11
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LGS başvuruları için son gün yarın

2 Nisan'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başvuruları için yarın son gün. Sınavla öğrenci alan liselere girmek isteyenler, başvuru işlemlerini e-okul üzerinden yapabiliyor.

15 Haziran'da yapılacak sınav için öğrencilerden, herhangi bir ücret talep edilmiyor. Başvurular, 17 Nisan saat 17'ye kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

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LGS 15 Haziran'da yapılacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda ilan edilecek. Belgeler, okul müdürlüklerince onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak

Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14 ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

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