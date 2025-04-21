Narkokapan operasyonunda tutuklu sayısı 586 oldu
Narkokapan-Ankara Operasyonu çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 586 kişi tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 20:54, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 21:00
Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 586'ya yükseldi.
Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 586'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.
Narkokapan-Ankara Operasyonu çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu bulunan şüphelilerin işlemlerinin ise bu hafta yapılacağı öğrenildi.