Angelina Jolie: Filistinliler planlı biçimde yok ediliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır süren saldırıları, bölgede eşi benzeri görülmemiş bir insani yıkıma yol açtı. Hastaneler, kamplar, siviller ve yardım kuruluşları hedef alınırken, uluslararası kamuoyundan yükselen tepkilere bir yenisi daha eklendi.

Katliama Sessiz Kalmadı

Eski Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla yaşananlara sessiz kalmadı. "Gazze, toplu mezara dönüştü" ifadesiyle dikkat çekti. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) sayfasına ait bir gönderiyi hikayesine ekleyen Jolie'nin paylaşımında, "Gazze, Filistinliler ve onlara yardım eden insanlar için bir toplu mezara dönüştü" ifadeleri yer aldı.

Filistin Halkı Planlı Olarak Yok Ediliyor

Jolie paylaşımında İsrail'in saldırılarını açık şekilde kınadı. İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını sürdürüp genişlettiğine dikkat çeken Jolie, "Filistinlilerin yaşamları bir kez daha sistematik olarak yok ediliyor" dedi.