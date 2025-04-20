MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya duyurusuna göre, 23 Nisan'da saat 10.00-17.00 arasında çeşitli limanlarda askeri gemiler ziyarete açılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 19:10, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 19:33
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek. Bu özel gün için hazırlanan etkinlikte, ziyaretçiler belirlenen saat aralığında gemileri görme fırsatı bulacaklar. Bakanlık, bu etkinliğin denizcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasını hedefliyor. Ziyaret sırasında, gemilerin tarihi ve teknik özellikleri hakkında bilgi verileceği de belirtiliyor. Etkinlik, denizcilik meraklıları ve aileler için keyifli bir gün geçirme imkanı sunacak.
Ziyarete Açık Olacak Limanlar
- Samsun
- Amasra
- Zonguldak
- İzmit
- Dolmabahçe
- İğneada
- Tekirdağ
- Erdek
- Çanakkale
- Gökçeada
- Bozcaada
- Foça
- İzmir
- Didim
- Marmaris
- Fethiye
- Kaş
- Antalya
- Alanya
- Mersin
- İskenderun
- Girne
- Gazimağusa