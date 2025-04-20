MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek. Bu özel gün için hazırlanan etkinlikte, ziyaretçiler belirlenen saat aralığında gemileri görme fırsatı bulacaklar. Bakanlık, bu etkinliğin denizcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasını hedefliyor. Ziyaret sırasında, gemilerin tarihi ve teknik özellikleri hakkında bilgi verileceği de belirtiliyor. Etkinlik, denizcilik meraklıları ve aileler için keyifli bir gün geçirme imkanı sunacak.

Ziyarete Açık Olacak Limanlar

Samsun

Amasra

Zonguldak

İzmit

Dolmabahçe

İğneada

Tekirdağ

Erdek

Çanakkale

Gökçeada

Bozcaada

Foça

İzmir

Didim

Marmaris

Fethiye

Kaş

Antalya

Alanya

Mersin

İskenderun

Girne

Gazimağusa



