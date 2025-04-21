'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'

Turan, Tokat'ın Çamlıbel beldesinde yapımı devam eden hayvan barınağı inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, ardından Vali Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel ile sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yaptı.

Ziyaretin Ardından Basın Toplantısı

Ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında Turan, bugün Tokat'ta toplantı yaptıklarını, 4 bakan yardımcısının da bugün farklı illerde çalışmalar yaptığını dile getirdi. Turan, "Türkiye'mizde zaman zaman hepimizi üzen endişelendiren sokak hayvanları meselemiz var. Bu yüzden toplantımızı Tokat'ın kendi merkezinde yapmayı görev bildik. Her yeni süreç yeni sorunlar doğuruyor, her yeni yüzyıl yeni sorunlar ortaya çıkarıyor." dedi. Örneğin geçen yüzyılda siber suçlarla ilgili bir sorunumuz yoktu ama bugün var, geçen yüzyılda sentetik uyuşturucu diye bir sorunumuz yoktu ama bugün var. Eski yıllarda bu memlekette sahipsiz hayvanlar diye sorunumuz yoktu, herkesin evinin önünde bir hayvanı vardı, o tüm sorumluluğunu üstlenirdi ama bugün sahipsiz hayvanlar diye bir meselemiz var.

Köpek Saldırıları ve Önlemler

Kayseri'de birkaç gün önce 72 yaşında bir kişinin köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti: "Bundan bir hafta önce Şanlıurfa'da bir kızımız, üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Hiçbir sorunumuz diğerinden önce veya sonra değildir, daha önemli veya az önemli değildir. Tüm sorunlar önemlidir, aynı hassasiyetle değerlendirilmesi gerekir. Hiçbir sorunumuzu bir diğerinden sonraya veya önce bırakacak ve alacak değiliz." dedi.

Sokakta Hayvan İstemiyoruz

Turan, sahipsiz hayvanlar konusunda da sahada olmaya devam edeceklerini ve bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkarmakta kararlı olduklarını anlattı. "Eski kanunumuz önce 'yakala kısırlaştır bırak' formülünü hayata geçirmişti ancak Meclisimizin son çalışmasıyla yasalaşan kanunumuzda, 'yakala rehabilite et ve sahiplendir' yaklaşımı var. Yani biz sokakta hayvan istemiyoruz ya sahiplenecek ya barınakta olacak." dedi.

Belediyelere kanunun önemli görevler verdiğini belirtti.

Binde 5 bütçeden ayrılmak gibi yükümlülükleri hatırlattı.

Geçici merkezlerde hayvanların toplanmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Turan ayrıca, "Biz elbisesinde eteğinde uyuyan kediyi uyandırmamak için orayı makasla kesip kalkan Peygamber'in ümmetiyiz. Biz kurda kuşa yem vermek, aç kalmasın diye uğraşmak için vakıf kuran ecdadın torunlarıyız. Asla hayvanlara eziyet etmeyeceğiz." diyerek hayvanseverleri bu sürece omuz vermeye davet etti.