Fenerbahçe, 1-0'dan geri dönerek kazandı

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın Golleri

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68. dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 69. dakikada Edin Dzeko ve 72. dakikada Fred kaydetti.

penaltıdan Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 13. dakikada Alexandru Maxim'den geldi.

Puan Durumu ve Gelecek Maçlar

Bu skorun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 75'e yükseltti ve zirvedeki Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşürdü. Üst üste 2. kez yenilen Gaziantep FK ise 42 puanla 9. basamakta yer aldı.Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Rizespor deplasmanına çıkacak.