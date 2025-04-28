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Kabine 'Deprem' Gündemiyle Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 16:00, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 16:14
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'deprem" gündemiyle toplandı. 6,2'lik deprem sonrası İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışmaları Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

İstanbul Depremi ve Riskli Binalar

Riskli binalar, acil dönüşümü gereken yapılar, sosyal konut projeleri ve hayata geçirilmesi beklenen yeni planlar. İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem Kabine Toplantısının öncelikli gündemi olacak.Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. 23 Nisan İstanbul Depremi'nin ardından gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışması mercek altına alınacak. 2012 yılından bu yana dönüştürülen 923 bin yapıya ek olarak, mevcut riskli binalar için acil atılması gereken adımlar konuşulacak.

Sosyal Konut Projeleri ve Yeni Kampanyalar

Kabine Toplantısında, yeni sosyal konut projeleri de görüşülecek. 2023 yılında başlayan Yarısı Bizden Kampanyası'nın yanı sıra, yıl sonunda hayata geçirilmesi beklenen büyük bir sosyal konut kampanyasına ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye ve Ekonomi

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da Kabine'nin gündeminde olacak. İmralı'dan, terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı, terör örgütünün bu çağrıya uyacağını açıklaması ve sürecin bundan sonraki yol haritası detaylı şekilde ele alınacak.

Enflasyonla Mücadele

Ekonomi başlığında, enflasyonla mücadele öne çıkan konu olacak. Devam eden dezenflasyon süreci ve denetimlerin hız kazanması sonrası gıda enflasyonundaki düşüş süreci değerlendirilecek.

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