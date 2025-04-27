Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık aranın ardından yarın kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkileri, kentsel dönüşüm çalışmaları, ekonomik gelişmeler ve terörle mücadele başlıkları öne çıkıyor.

Kabine Toplantısında Marmara Depremi'nin Etkileri

Kabine toplantısında Marmara Depremi'nin etkileri, İstanbul'daki yapı stoku ve yeni konut projeleri detaylı şekilde değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede yeni adımlar ve fırsatçılıkla ilgili denetim süreçleri de toplantının ekonomi gündeminde olacak.Kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve yeni, ulaşılabilir konut projelerine ilişkin atılacak adımların da ele alınması bekleniyor.

Ekonomi Başlığı: Enflasyonla Mücadele

Toplantıda ayrıca, deprem sonrası bazı sektörlerde yaşanan fiyat artışları ve fırsatçılık iddiaları da masaya yatırılacak. Denetim süreçlerinin sıkılaştırılması gündeme gelirken, enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımların da toplantının önemli başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Terörle Mücadelede Yeni Süreç Tartışılacak

Kabinenin bir diğer kritik gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. PKK ve uzantılarının kendini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki beklentiler değerlendirilecek.