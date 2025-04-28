Doktorları açıkladı: Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi artıyor

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında bilgi verildi. Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alınan ve 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder için hastaneden gelen açıklama dikkat çekti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Açıklama

Önder'in tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde" ifadesi yer aldı.

Sağlık Durumu Detayları

ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Elips Haber'de yer alan habere göre, hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz." şeklinde belirtildi.