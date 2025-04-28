TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor
TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor
Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor
Bakan Uraloğlu: Deprem Seferberliği Sonuç Verdi
Bakan Uraloğlu: Deprem Seferberliği Sonuç Verdi
Erdoğan: Türkiye'de 4 Milyon 33 Bin Göçmen Var
Erdoğan: Türkiye'de 4 Milyon 33 Bin Göçmen Var
Aracını Yıkarken Heyelan Oldu: Baba ve 2 Kızı Hayatını Kaybetti
Aracını Yıkarken Heyelan Oldu: Baba ve 2 Kızı Hayatını Kaybetti
Bakan Tekin: Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında, LGBT dayatmasına karşıyız
Bakan Tekin: Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında, LGBT dayatmasına karşıyız
İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?
İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?
8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı
8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı
Ticaret Bakanlığı 2025'te Denetimlerle 2,9 Milyar TL Ceza Kesti
Ticaret Bakanlığı 2025'te Denetimlerle 2,9 Milyar TL Ceza Kesti
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü
MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü
Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem
Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem
TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda
TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Ana sayfaHaberler Sağlık

TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında doktorlar endişe verici açıklamalarda bulundu. Hayati tehlike artıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 13:17, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 13:55
Yazdır

İki hafta önce aort damarında yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin doktorlarından açıklama geldi. Doktorlar başka bir kırılma noktasına gelindiğini açıklarken Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı açıklamasında bulundu. Uzmanlar hayati tehlikenin ise giderek arttığını ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin sabah hastaneden açıklama yapılmıştı. Yoğun bakımda uyutulan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında sabah hastaneden açıklama yapılmıştı.Açıklamada Hastamız Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemizin yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde. ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız ifadelerine yer verilmişti.Açıklamada ayrıca, Önder'in reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği bildirildi. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz denmişti.

Ne Olmuştu?

15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, hayati riski yüksek bir ameliyat geçirmişti. Önder, 112 acil ekipleri tarafından nabzı olmadan, entübe edilerek ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastaneye ulaştırılmıştı. Yaklaşık 10 dakika süren müdahale sonucunda spontan dolaşım sağlanmış ve ameliyat için yoğun bakıma alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber