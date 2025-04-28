TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor

İki hafta önce aort damarında yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin doktorlarından açıklama geldi. Doktorlar başka bir kırılma noktasına gelindiğini açıklarken Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı açıklamasında bulundu. Uzmanlar hayati tehlikenin ise giderek arttığını ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin sabah hastaneden açıklama yapılmıştı. Yoğun bakımda uyutulan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında sabah hastaneden açıklama yapılmıştı.Açıklamada Hastamız Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemizin yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde. ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız ifadelerine yer verilmişti.Açıklamada ayrıca, Önder'in reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği bildirildi. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz denmişti.

Ne Olmuştu?

15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, hayati riski yüksek bir ameliyat geçirmişti. Önder, 112 acil ekipleri tarafından nabzı olmadan, entübe edilerek ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastaneye ulaştırılmıştı. Yaklaşık 10 dakika süren müdahale sonucunda spontan dolaşım sağlanmış ve ameliyat için yoğun bakıma alınmıştı.