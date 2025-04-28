Murat Kurum: 1640 Bina Az Hasarlı Tespit Edildi
Çevre Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremler sonrası 18 bin 74 binanın incelendiğini ve bunlardan 16 bin 434'ünün hasarsız olduğunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 13:14, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 13:14
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
İstanbul'da Hasar Tespit Çalışmaları
"İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız."