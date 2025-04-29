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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 30 Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 30'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 21:20, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 21:21
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 30 Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama, 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

Adliyeye Sevk Edilen Şüpheliler

Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

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