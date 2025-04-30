İmam Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cami bacasını temizlerken merdivenden düşen imam Aziz Yavuz yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 12:43, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 12:44
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, caminin bacasını temizledikten sonra merdivenden düşen imam hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Muratkaya Köyü Camisi'nin imamı Aziz Yavuz, caminin tıkanan bacasını temizlemek için merdiven kullanarak çatıya çıktı.
Bacayı temizledikten sonra çatıdan inerken merdivenden düşen Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.