Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kanal İstanbul Projesi'ne dair kamuoyunda gündeme gelen Bakan Kurum ve Bakan Uraloğlu hakkındaki çelişkili açıklama iddialarına açıklık getirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar doğru değildir.

Bakan Murat Kurum'un Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul yapılacak mı? sorusuna, Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda, gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. şeklinde cevap vermiştir.Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Kanal İstanbul Projesinden vazgeçildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bakan Kurum, gündemin şu anda bu olmadığını, gereksiz bir şekilde polemiklere malzeme edildiğini vurgulamıştır.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Açıklamaları

Bakan Uraloğlu da Kanal İstanbul sorusuna şu şekilde cevap vermiştir:Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağızİki açıklamada da Kanal İstanbul'un gündeme getirilmesi, meseleleri başka alanlara çekme çabası olarak değerlendirilmiş, şu anda gündemin bu olmadığı vurgulanmıştır.

Manipülasyon İddiaları

Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur.Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanyalara itibar etmeyiniz.