Ailelere özel çocuk takip uygulaması geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformlarıyla çocuklara yönelik **yaş doğrulaması** konusunda görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Sosyal medya kullanımı için **"Çocuklara güvenli bir ortam sağlamamız gerekiyor"** diyen Göktaş, bazı ülkelerde yaş doğrulaması için kimlik (ID) tanımlaması uygulandığını hatırlattı.

Sosyal Medya Platformları ile Anlaşma

Yenişafak'tan Mehmet Güney'in haberine göre; Net bir şekilde 16 yaş altında çocuklara sosyal medya düzenlenmesini talep ettiklerini açıklayan Göktaş, platformların kullanıcı yaşlarını görebildiğine dikkat çekerek, **"Dolayısıyla onların bizi ikna etmesi gerekiyor. Nasıl önlemler alacaklarına dair bir öneri bekliyoruz. Bütün sosyal medya platformları ile anlaşma olacak. Onlar bunu yapabilecek şekilde bir algoritma benimseyemezlerse biz belki daha radikal önlemler almak zorunda kalabiliriz"** dedi. Ebeveyn onayı konusunda uzmanlarla görüştüklerini belirten Göktaş, **"Fransa'da benzer şekilde 18 yaş altına kısıtlama talebi var. 18 yaş altına sadece bir saat erişim sağlanması, fazla kullanımda ekranın karartılması gibi öneriler sunuluyor. Bütün ülkelerin benzer kaygılar taşıdığını görüyoruz"** ifadelerini kullandı.

Anne Baba İçin 'Takip' Uygulaması

Çocuklar için güvenli bir internet ortamı oluşturmak adına çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, **"Belki yaş konusu en son düzenleme olabilir. Öncelikle genel düzenlemeyi hayata geçirelim diye düşünüyoruz. Bu kapsamda sosyal medya sağlayıcılarıyla görüşüyoruz. Aynı zamanda anne ve babaların çocuklarını takip edebileceği bir uygulamayı da hayata geçireceğiz. Çocuğunun kaç saat çevrimiçi kaldığını gösteren benzer uygulamalar yurt dışında da var. Anne babaları bu konuda bilinçlendirmemiz şart. Onlar bizim paydaşımız; onlar olmazsa bu işi yürütemeyiz. Bir çerçeve çizilmesi gerekiyor, bunun için düzenleme şart"** diye konuştu.