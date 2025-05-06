Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağışlar Geliyor!

İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağışlar Geliyor!

Meteoroloji, yerel sağanak yağışlar ve artan sıcaklıklar konusunda uyardı. Özellikle sabah saatlerinde sis dikkat gerektiriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 08:15, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 08:15
Yazdır
Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağışlar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini açıkladı. Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri de yağışlı bölgeler arasında yer alıyor. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların yurt genelinde artışı sürerken, rüzgarın güney ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Mayıs Salı gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Değerlendirmelere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel yağış görüleceği bildirildi. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir.

Rüzgar ve Sıcaklık Durumu

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceğini duyurdu. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle sabah saatlerinde sis nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesi düşüklüğüne karşı dikkatli olması öneriliyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 22°C - Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
  • BURDUR °C, 26°C - Parçalı bulutlu
  • HATAY °C, 24°C - Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 25°C - Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ÇANKIRI °C, 26°C - Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • KONYA °C, 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • KASTAMONU °C, 24°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

  • AMASYA °C, 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ARTVİN °C, 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • SAMSUN °C, 19°C - Parçalı bulutlu, kıyı kesimi sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
  • TRABZON °C, 17°C - Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 27°C - Parçalı bulutlu
  • VAN °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı, bölgenin doğusunun sabah ve öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 25°C - Parçalı bulutlu
  • MARDİN °C, 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • SİİRT °C, 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber