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Bakan Uraloğlu, Bisiklet Yarışlarının Startını Verdi

Trabzon'da düzenlenen 5. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları ve Halk Bisikleti Festivali, spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekti. Etkinlikte Santa Harabeleri, Yanbolu Vadisi ve Taşköprü'nün tanıtımına katkı sağlandı. Farklı şehirlerden gelen 152 sporcu üç ayrı kategoride yarıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 13:11, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 13:11
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Bakan Uraloğlu, Bisiklet Yarışlarının Startını Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları ve Halk Bisikleti Festivali yarışlarını başlattı. Arsin ilçe merkezinde yarışların başlayacağı sahil güzergahındaki alanda konuşan Bakan Uraloğlu, ilçeden başlayan Santa ve Taşköprü arasındaki güzergahın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Organizasyonun spora verilen önemi gösterdiğini dile getiren Uraloğlu, "Özellikle bisiklet sadece spor olmaktan günümüzde çıkmıştır; çok önemli bir ulaşım aracıdır. Bu etkinlikle beraber biz bisiklet sporunu teşvik edeceğiz, bu vesileyle daha sağlıklı olacağız. Aynı zamanda da bir ulaşım aracı olarak da bisikleti biraz daha tanıtmış ve teşvik etmiş olacağız." dedi.

Yarışların Önemi ve Katkıları

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası'nda çok güzel ortak organizasyonlar yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, bu tür etkinliklerin hem sporun hem de bölgenin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı. Etkinliğin aynı zamanda Santa Harabeleri, Yanbolu Vadisi ve Taşköprü'nün tanıtımına katkı sağlayacağını, dereceye girenlere Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun çeşitli hediyeleri olacağını kaydetti.

Bisikletin Sağlıklı Yaşama Katkısı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, bisiklet kullanmanın sağlıklı bir yaşamı getirmesinin yanı sıra kalabalık araç trafiğinde ulaşımı daha rahat sağlayabildiğini belirtti. Bisikletin dünyanın pek çok ülkesinde çok etkin bir şekilde kullanıldığına işaret eden Yıldırım, bisikletin daha etkin kullanılabilmesi için bu tür yarışmaların vesile olacağını aktardı.

Yarışlara Katılım ve Kategoriler

  • Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, farklı şehirlerden 152 sporcunun katıldığı yarışlarda, üç ayrı kategoride 15-24 yaş arasındaki sporcuların mücadele edeceğini ifade etti.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Fırat, organizasyonun tüm dünyada büyük takdir topladığını belirtti.
  • Programa AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de katıldı.

Etkinliğin Başlatılması

"5. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları" ve "Halk Bisikleti Festivali"'nin startını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi. Bu tür organizasyonlar, hem sporun yaygınlaşmasına hem de bölgenin tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır.

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