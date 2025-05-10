Yalnız yaşayan yaşlı kadın 4. kattan düştü!

Korkunç olay saat 10.30 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Gazi Ünsal Ertekin Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 4. katında tek başına yaşadığı öğrenilen L.Y (68), henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan yaşlı kadın ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.